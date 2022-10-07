بايدن: بوتين لم يكن يمزح حينما هدد باستخدام النووي في أوكرانيا

نقلت قناة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل لها عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله إن الرئيس الروسي بوتين لم يكن يمزح عندما أطلق التهديدات باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وتداولت أنباء عبر وسائل إعلام غربية عن خروج قطار يوم القيامة الروسي المحمل بأسلحة نووية وصواريخ بالستية عابرة للقارات، وأيضًا اختفاء الغواصة النووية الروسية القادرة على إغراق مدن كاملة وإحداث تسونامي نووي ولم تتوصل أجهزة المخابرات إلى مكانها الحالي مما تسبب في رعب الغرب.

وذكرت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، أن أوكرانيا ستعمل على إجلاء بعض الأماكن استعدادا لهجوم نووي محتمل من قبل روسيا.

أوكرانيا تستعد لصد هجوم نووي

كما وزعت السلطات الأوكرانية أقراص يوديد البوتاسيوم، التي تعمل على منع امتصاص الإشعاع.

ونقلت «سكاي نيوز» عن ممثل لحلف شمال الأطلسي رفض الإفصاح عن اسمه أنه لم يتم رصد أي تغير في حركة الأسلحة النووية لروسيا وسط يقظة واسعة من الدول المنتمية للناتو لهذا الأمر.

في الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضغوط من القوميين الروس لاستخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا، وكذلك طالب رئيس الشيشان رمضان قديروف من بوتين استخدام السلاح النووي على المستوى المنخفض ضد أوكرانيا.