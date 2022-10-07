«بايدن»: خطر الحرب النووية في أعلى مستوياته وعلينا مراقبة تحركات بوتين

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، من أن خطر الحرب النووية في أعلى مستوياته منذ الستينيات، وأضاف «بايدن» أنه يراقب تحركات بوتين التالية بعناية، منوهاً أنه لأول مرة منذ أزمة الصواريخ الكوبية يوجد تهديد مباشر باستخدام الأسلحة النووية، حال استمرت الحرب في أوكرانيا

«بايدن»: علينا أن نجعل روسيا تخسر الحرب

وتابع «بايدن»: «لا أعتقد أن هناك أي شيء يضاهي القدرة على استخدام سلاح نووي تكتيكي بسهولة، وإذا حدث ذلك سينتهي بنا المطاف بحرب نووية مدمرة، ولذلك تبحث الولايات عن حل دبلوماسي لتهدئة الأزمة».

واستكمل «بايدن»: «نحاول معرفة ما هو توجه بوتين وكيف نضعه في موقف صعب للغاية، ليس فقط لنجعله يحفظ ماء وجهه من خسارة الحرب بل أيضا لخسارته أيضا قوة روسيا العسكرية»، وأوضح «بايدن» أنه إذا استخدم فلاديمير بوتين سلاحًا نوويًا، داخل أوكرانيا فسيتعين على واشنطن معالجة معضلة كيفية الرد.

وفي وقت سابق، حذرت الولايات المتحدة بالفعل من أن مثل هذا الهجوم سيكون له عواقب «كارثية»، على روسيا.

الناتو لا يريد دخول حرب نووية مع روسيا

ومن جانبه، قال رئيس وكالة المخابرات المركزية السابق والجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي، ديفيد بتريوس، إن الناتو يمكن أن يدمر معدات عسكرية روسية داخل أوكرانيا، بالإضافة إلى استهداف أسطول بوتين في البحر الأسود ردًا على هجوم نووي على أوكرانيا.

وأضاف « بتريوس» أنه لمجرد استخدام موسكو للسلاح النووي سنرد بقيادة حلف شمال الأطلسي بالقضاء على كل قوى روسية التي تم التاكد من قوتها والتعرف عليها في ساحة المعركة في أوكرانيا وأيضًا في شبه جزيرة القرم وكل سفينة في البحر الأسود.

وتابع أن الناتو لا يريد الدخول في تصعيد نووي مع روسيا ولكن "عليك أن تظهر أنه لا يمكن قبول حرب نووية بأي شكل من الأشكال.