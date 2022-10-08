«الصناعات الغذائية» تنظم دورة تدريبية حول دور العمال بالجمهورية الجديدة

نظمت النقابة العامة دورة تدريبية للعمال بالصناعات الغذائية، وذلك للتعريف بدور العمال في الجمهورية الجديدة، في إطار اهتمام النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، والنائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر، بتثقيف وتدريب العمال ورفع الوعي للعمال بما يخدم مصالحهم.

تثقيف وتدريب العمال

وأكد النائب خالد عيش، في تصريحات له، أن نقابة العاملين بالصناعات الغذائية مهتمة بتثقيف وتدريب العمال بصفة مستمرة؛ داعيا العمال إلى مواجهة التحديات بالعمل والإنتاج؛ ومشيدا بالدور الذي لعبه ويلعبه جنود الإنتاج في عملية التنمية والبناء والتشييد التي تشهدها مصر في عهد السيسي بعد أن نجحت في القضاء على الإرهاب.

وأشاد «عيش» بمناخ الاستقرار الذي يعيشه العمال في الجمهورية الجديدة بكل ملامحها، وثوابتها الداعمة للحقوق المشروعة للعمال من حياة كريمة، وبيئة عمل لاثقة، وتشريعات تحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل.

مواجهة التحديات الراهنة

ودعا «عيش» الملايين من عمال مصر إلى مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا تجديد الثقة في القيادة السياسية والقوات المسلحة ودور العمال في بناء الجمهورية الجديدة؛ والتحديات التي لا يزال العالم يواجهها خاصة وباء كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لتأتي برامج الدولة الحمائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين؛ ومن موقعي بمجلس الشيوخ اشهد علي دور الدولة في عمل تشريعات لخدمة مصالح العمال ويأتي قانون العمل الجديد كواحد من القوانين الهامة بالنسبة للعمال.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن التدريب والتثقيف يأتيان ضمن أولويات النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، لرفع وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم حتي يكونوا درع الوطن وسيفه.