وزير التموين: القطاع الخاص سيقود قاطرة التنمية في مجال الصناعات الغذائية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السياسة العامة للدولة بدأت في التغير بتوجيه الرئيس السيسي أن يكون القطاع الخاص هو القاطرة الحقيقية في التنمية الاقتصادية، موضحا ان المؤتمر الدولى لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي الذي أعلن فيه أن مصر تستهدف مشاركة لا تقل عن 65% في الاستثمارات مع القطاع الخاص يشير الى المناخ العام الفترة المقبلة.

وأضاف وزير التموين أنه تم عمل دراسات فنية ومالية وإدارية لكافة القطاعات المنتجة للشركة القابضة، حتى تم قرار عمل مجمع في المدينة الصناعة في مدينة السادات، قائلا: "نحتاج شراكة القطاع الخاص في الاستثمار والادارة لشركات التموين، والقطاع الخاص سيكون قاطرة التنمية في مجال الصناعات العذائية".

وطالب وزير التموين، القطاع الخاص المحلي والعربي للمشاركة في الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت، من اجل تحقيق شراكة حقيقية للقطاع الخاص في مجال الصناعات الغذائية والتي تشهد تقدما هائلا في مصر.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حول الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت بشراكة القطاع الخاص، في أحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من المستثمرين العرب.