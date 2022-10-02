«الصناعات الغذائية»: مصر تسد فجوة استهلاك السكر بنسبة 80% في 2023

كشف حسن الفندي، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، عن سد الفجوة في استهلاك السكر بقيمة 80% خلال العام المقبل، وذلك بعد دخول شركة القناة للسكر للإنتاج، التي ستساهم بنحو 25% من استهلاك مصر من السكر.

استصلاح وزارعة نحو 181 ألف فدان في منطقة غرب المنيا من بنجر السكر

وقال الفندي لـ«الوطن»، إن القناة للسكر، استصلحت وزرعت نحو 181 ألف فدان في منطقة غرب المنيا من بنجر السكر، إذ ستعتمد الشركة على إنتاجها من التوسع في الزراعة، مشيرا إلى أن هذا المشروع، سيوفر آلاف من فرص العمل، وسد الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك والتي تقوم مصر بسببها باستيراد كميات كبيرة من السكر سنويا.

وأشار إلى أن استصلاح الأرضي بزراعتها محاصيل استراتيجية يهدف إلى توفير خامات إنتاج محلية ويساعد في الحد من الاستيراد وتوفير فرص عمل للشبابـ، وتقليل الضغط على الدولار، مشيرا إلى أن القيادة السياسة تتبنى رؤية واضحة للتوسع في استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في كافة السلع بما فيها القمح والسكر.

حدوث انفراجة كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة

وتابع الفندي، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع أسعار المواد الخام، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والخروج من أزمة كورونا ومشاكل سلاسل الإمداد، موضحا أن مصر تأثرت بشكل محدود بهذه المشاكل خصوصا الحرب الروسية نظرًا لأنها مستورد كميات كبير من القمح والذرة والزيوت ومعظم المواد الغذائية بشكل عام، متوقعا بحدوث انفراجة كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توجيهات الرئيس السيسي بحل أزمة الدولار.

وتقوم مصر بزراعة بنجر السكر في شهري أغسطس وسبتمبر وتحصده في شهري مارس وأبريل، فيما يزرع قصب السكر في فصلي الربيع والخريف، وتستغرق زراعته 12 شهرًا قبل الحصاد، وتوقعت تقارير لوزارة الزراعة الأمريكية أن يرتفع إنتاج مصر من السكر بنسبة 2.5% ليبلغ 3.2 مليون طن خلال الموسم الجديد 2022/2023.