الاحتفال بالمولد النبوي يجمع المسلمين والأقباط.. توزيع حلوى على طريق رأس غارب

حب الرسول والاحتفال بذكرى مولده الشريف فرصة جيدة لتبادل الهدايا والود والمحبة بين الجميع، وهو ما ظهر في محافظة البحر الأحمر من المسلمين والأقباط على حد سواء، حيث وزع عدد من شباب مدينة رأس غارب البالونات وحلوى المولد النبوى على المسافرين بالطريق السريع في المدخل الشمالي للمدينة، وذلك احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف وتبادل التهاني والتبريكات مع قائدي السيارات في لفتة طيبة تعكس فرحة المصريين بذكرى المولد النبوي الشريف.

توزيع حلوى المولد على الطرق للمسافرين

وقال محمد جمال عبد القادر، أحد الكوادر الشبابية برأس غارب، إن الفكرة نفذها برفقة مجموعة من شباب رأس غارب وتوزيع حلوى المولد على المسافرين من البوابة الشمالية لمحافظة البحر الأحمر وتبادل التهاني لزوار المحافظة القادمين على طريق «القاهرة- الغردقة» وتقديم الورود والبلونات وحلوى المولد النبوي.

الاحتفال بالمولد في سفاجا

وفي مدينة سفاجا جنوب محافظة البحر الأحمر خرج الآلاف في موكب يطوف الشوارع والميادين احتفالا بمولد النبوي الشريف وتبادل التهاني على أنغام الأناشيد الدينية حاملين لافتات مدون عليها حب الرسول.

الاحتفال بالمولد النبوي في الغردقة

وفي الغردقة احتفل القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بذكرى المولد النبوي الشريف بتوزيع الحلوى في الشوارع على المواطنين وهي عادة سنوية يحرص عليها.