«ازرع زرعة».. مبادرة في مدرسة بالإسماعيلية ضمن «اتحضر للأخضر»

أطلقت مدرسة «دوحة الزمان» بالإسماعيلية مبادرة تحمل اسم «ازرع زرعة» لتشجيع الطلاب على زراعة الأشجار والحفاظ عليها، والمشاركة في تجميل المدرسة والمحيط بها، بالتزامن مع انطلاق موسم الدراسة الجديد، وذلك للمشاركة في مبادرة «اتحضر للأخضر» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع استضافة مصر قمة المناخ في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وحثت المدرسة طلابها على المشاركة بأشجار صغيرة لزراعتها في فناء المدرسة، كل طالب باسمه، للحفاظ على شجرته ومنع الاعتداء عليها، وذلك للحد من التأثيرات المناخية.

تعليم الإسماعيلية: نفذنا محاكاة لقمة المناخ

وقال الدكتور طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، إنه تم تنفيذ محاكاة لقمة المناخ في الإسماعيلية بمشاركة المجتمع المدني وأطياف مختلفة من الأزهر والكنيسة وممثلي للبيئة وبعض المديريات الخدمية.

محاكاة قمة المناخ في الإسماعيلية

وأضاف أن محاكاة قمة المناخ شملت الحديث حول التغيرات المناخية وما أثرته من تأثير سلبي على الحياة، وإمكانية الحد من هذه التأثيرات.

وأشار «عجلان» أنه قبل بدء الموسم الدراسي تم إعداد ورشة عمل للمدرسين والأخصائيين في بعض المدارس، للتنبيه بضرورة توعية الطلاب في المدارس بخطورة تغير المناخ وآثاره وتحفيزهم على الترشيد في استهلاك الموراد الطبيعية والكهرباء والحفاظ على الأشجار.