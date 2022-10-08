كل ما تريد معرفته عن «جسر كيرتش» بعد تفجيره.. شريان الحياة بين روسيا والقرم

يعد جسر كيرتش الذي وقع به انفجار هائل صباح اليوم، المعبر البري الوحيد الرابط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية، حيث تسبب الحادث الذي لحق به في انهيار أجزاء منه، ما أدى إلى تعطل حركة السير في قطاعي السيارات والقطارات، بحسب ما ذكرت وكالة «سي إن إن».

ماذا نعرف عن جسر كريتش؟

هو زوج من الجسور البرية المتوازية يضم قسمين للسكك الحديدية وآخر للسيارات.

يعد من أطول الجسور البرية بأوروبا.

يبلغ طول الجسر نحو 19 كيلو مترا.

بلغت تكلفة إنشائه نحو 3 مليارات دولار.

اتخذت الرئيس الروسي بوتين قرارا ببناء الجسر، بعد الإعلان عن ضم شبه جزيرة القرم للسيادة الروسية.

بدأ بناء الجسر في مايو 2015 وتم الانتهاء منه بشكل كامل في 2019.

ويشير خبراء في الشأن الروسي، إلى أن الجزء الخاص بالسكك الحديدية بالجسر كان يستخدم في نقل المعدات العسكرية والإمدادات إلى شبه جزيرة القرم، لإرسالها لاحقا إلى القوات الروسية المتواجدة في مدن خريسون وزاباروجيا الأوكرانية، والتي أعلنت موسكو مؤخرا ضمها للسيادة الروسية.

كما أن الجسر يعتبر المعبر الأساسي في نقل الإمدادات من الوقود والسلع الغذائية من الأراضي الروسية إلى شبه جزيرة القرم.

جسر كريتش.. حلم روسي قديم

وسعى الاتحاد السوفيتي إلى بناء هذا الجسر منذ عام 1949، ولكن بسبب نقص التمويل توقف المشروع وتم استبداله بتدشين خط عبارات مضيق كيرتش.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، كانت أعلنت أنه «اليوم في الساعة 06:07 (03:07 توقيت غرينيتش) انفجرت شاحنة مفخخة على قسم السيارات من جسر كيرتش، ما أدى إلى اندلاع الحريق في 7 قاطرات صهاريج على قسم السكك الحديدية كانت متوجهة إلى القرم».