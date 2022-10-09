منعا للموت صعقا.. اعرف المسافات الآمنة للبناء تحت أبراج الضغط العالي

كشفت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن أبراج خطوط نقل الكهرباء خاصة أبراج الضغط العالي قنبلة موقوتة يتخوف منها الكثيرون من المختصين لما تسببه من أضرار على الصحة العامة للإنسان لافتة إلى أن المسافة الآمنة تلعب دوراً أساسياً للعمل على حماية صحة الإنسان بحيث كلما اقترب الشخص من الأجسام المشحونة بالكهرباء قد يتعرض للصعق عن طريق الخطأ أو قد يتأثر بالمجال المغناطيسي

هدم المباني المخالفة وإزالتها علي نفقة المخالف

واشارت هندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إلى أن القانون حظرعلى صاحب العقار الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مبان على الجانبين إذا كان العقار أرضًا فضاء أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنياً أو أن يزرع أشجاراً خشبية إذا كان أرضاً زراعية وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة رقم 6 من القانون 63 لعام 1974 وحالة مخالفة هذا الحظر يتعين الحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة وإزالتها أو قطع الأشجار على نفقة المخالف.

مسافات آمنة للحد ألادنى للبناء

قالت هندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء إن هناك مسافات آمنة حددتها الوزارة كحد أدنى للبناء والسكن بعيدًا عن خطوط وشبكات الكهرباء لحماية المواطنين وحماية مقدراتهم وممتلكاتهم من المخاطر مشيراً إلى أنه وفقا للقانون رقم 63 لسنة 1974 وتعديلاته بقانون الكهرباء الجديد 87 لسنة 2015

المسافات التي يجب اتباعها للحصول على تصريح بالبناء

وأشارت إلى أن المادة 55 من قانون الكهرباء الجديد حددت المسافات التى يجب اتباعها حتى يمكن للمشتركين الحصول على تصريح بالبناء والحصول على عداد كهرباء، كالتالي:

يجب ألا تقل مسافة البناء والسكن بالقرب من خطوط الجهود الفائقة (الضغط العالي) عن 25 م2.

- يجب ألا تقل مسافة البناء والسكن، عن 13 م2 من شبكات الخطوط الهوائية للجهود العالية.

- يجب ألا تقل المسافة عن 5 أمتار من الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.

- يجب ألا تقل مسافة البناء والسكن عن كابلات الكهرباء ذات الجهد العالي عن 5 أمتار.

- يجب ألا تقل المسافة بين المباني وكابلات الجهود المنخفضة عن 2 متر.