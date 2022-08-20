حمزة: لم نقطع التيار عن المباني المخالفة.. ونصائح لتجنب الماس الكهربائي

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مطالب ترشيد الاستهلاك في الطاقة الكهربائية تستهدف توفير المزيد من الكهرباء لترشيد استخدام الغاز الطبيعي كي يتم تصديره للخارج، وهناك مؤشرات إيجابية لترشيد استهلاك الكهرباء في محافظات الجمهورية، نافيًا في الوقت ذاته وجود عجز في الطاقة الكهربائية في مصر، ولن يتم تخفيف الأحمال على المواطنين، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، على «صدى البلد»، مع أحمد موسى.

تصدير الغاز الطبيعي للخارج فرصة اقتصادية كبيرة

وأضاف «حمزة»، أن الهدف من المناشدة بترشيد الاستهلاك هو توفير عائد اقتصادي يعود بالنفع على الجميع، وليس تخفيف أحمال بسبب العجز، نافيًا في الوقت ذاته ما تردد من شائعات حول قطع الكهرباء عن المباني المخالفة بمحافظات مصر المختلفة، فتصدير الغاز الطبيعي المصري للخارج فرصة اقتصادية كبيرة وله مردود كبير على الاقتصاد المصري، لذلك الحكومة ناشدت المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء، وهناك تنسيق بين كل الجهات ولن نسمح لقطع الكهرباء عن المواطنين.

نصائح مهمة من أجل تجنب حدوث ماس كهربائي

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك نصائح مهمة للمواطنين من أجل تجنب حدوث مشاكل أو ماس كهربائي داخل المنازل، منها ضرورة مراجعة الدوائر الكهربائية والشبكة الداخلية والتأكد من أن الأحمال الكهربائية داخل المنزل تناسب الشبكة المتصل بها، «لو إحنا بنستخدم أجهزة كهربائية كثيرة في المنزل لا بد من التأكد أن الشبكة تناسب الأحمال الكهربائية، وعلينا أن نفصل أي جهاز كهربائي لا نستخدمه في المنزل لتخفيف الأحمال»، ويجب التأكد من كفاءة التشغيل لكل المفاتيح الموجودة في كل منزل.