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الداخلية: مخالفات لـ554 محلا بسبب عدم التزامها بترشيد استهلاك الكهرباء

كتب:

محمد بركات
12:22 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
وزارة الداخلية.. أرشيفية

وزارة الداخلية.. أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم تحرير 554 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

جهود أجهزة وزارة الداخلية

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 554 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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