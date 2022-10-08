وسط إقبال كبير.. بدء المحاضرة الأولى «نبي الرحمة» في ذكرى مولد الرسول

تشهد المحاضرة الأولى التى تنظمها وزارة الأوقاف، ضمن الاسبوع الدعوي «ميلاد أمة» بمسجد الإمام الحسين، إقبال من كبير من محبي آل بيت رسول الله.

وأكد الدكتور خالد صلاح مدير مدرية أوقاف القاهرة، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء رحمة للعالمين، ويقول المولى عز وجل (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).

الأهل أولى الناس بالرحمة

وتابع أن سيدنا أنس رضي الله عنه، قال: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قالى أف قط، ونحن نحيا بذكرى ميلاد سيدنا محمد، وأولى الناس بالرحمة الأهل والزوجة والاولاد والجيران.

وأوضح الدكتور خالد صلاح، أن الرسول صلى الله عليه كان حريص على نشر الرحمة بين المسلمين، فعندما جاء له أحد الصحابة يشكو من الإطالة في الصلاة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.

ليس هناك أعظم من مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

وقال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إننا نحتفي على أرض مصر، ومن مسجد الإمام الحسين، بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أعظم من مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأوضح الدكتور عبدالله النجار، أن ذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام، لها طابع خاص، وذلك بالتزامن مع ذكرى النصر العظيم، الذي أنعم الله به على المصريين بانتصار السادس من أكتوبر.