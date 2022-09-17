«الأوقاف» تشكل لجنة لضمان جودة العمل الدعوي بالمساجد.. ومكافأة للمتميزين

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بتشكيل لجنة لضمان جودة وتميز العمل الدعوي على مستوى مساجد الجمهورية واضعة في الاعتبار الأداء الدعوي «الخطب، والندوات، والدروس الدينية، والمقاريء، ومكتبة المسجد، ودروس ومقاريء السيدات والحضور الجماهيري، وخدمة المجتمع».

وأوضحت الوزارة أن الجزء الثاني يشمل الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد وملحقاته، ويشمل مستوى الصيانة والنظافة، على ثلاث درجات:

1- شهادة ضمان الجودة من الفئة «أ» للمساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزًا بواقع 90% فأكثر.

2- شهادة ضمان الجودة من الفئة «ب» للمساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزًا بواقع 85% إلى 89%.

3- شهادة ضمان الجودة من الفئة «ج» للمساجد التي تحقق تميزًا بواقع 75% إلى 84%.

صرف مكافأة جهود غير عادية لجميع العاملين بالمساجد

وأضافت وزارة الأوقاف أنه سيتم صرف مكافأة جهود غير عادية لجميع العاملين بالمساجد التي تحصل على شهادة الجودة من الفئة «أ» أو الفئة «ب» حسب درجة التميز بشرط استمرارها ومحافظتها على تميزها.

وتكون اللجنة برئاسة رئيس القطاع الديني وعضوية كل من:

1- وكيل الوزارة لشئون الدعوة.

2- وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم.

3- وكيل الوزارة للرقابة والتقويم.

4- مدير عام الشئون القانونية.

ويكون الدكتور محمود مرزوق مقررًا للجنة وأمينًا لسرها، وتقدم اللجنة تقريرًا شهريًا بنتائج أعمالها للسلطة المختصة بوزارة الأوقاف.