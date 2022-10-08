جهاز تنمية المشروعات: معرض تراثنا لفت الانتباه للحرف اليدوية

قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية يعد من أهم المعارض التي يجري تنظيمها سنويا، مشيرا إلى أن المعرض لفت الانتباه لجمال تلك الحرف والشغل اليدوي والتراثي.

ألف عارض

وأضاف «شاش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المعرض في نسخته الحالية به أكثر من ألف عارض، بخلاف جهات الدولة المختلفة من وزارة الشباب والثقافة والجامعات المصرية المختلفة ومجالس التصدير والغرف والحرف التراثية.

شاش: كل الأجهزة مهتمة بالشغل اليدوي والتراثي

واستطرد: «كل الأجهزة مهتمة بالشغل اليدوي والتراثي، ودائما بيكونوا شركاء معانا، ونسبة مشاركة السيدات في المعرض مش أقل من 69%، ودي نسبة كبيرة جدا، ودائما توجيهات الرئيس التنفيذي للجهاز لنا أن نهتم بالقطاع ده بالذات، واحنا كجهاز معنيين بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والحرف التراثية».

وأوضح أن عدد المشاركين في المعرض خلال العام الجاري أكبر قليلا من العام الماضي، حيث إنه جرى تنظيم وجود كافة العارضين في قاعة واحدة حتى تنقسم القوى الشرائية على عدد مناسب من العارضين، وحتى يستفيدوا من المواطنين زائري المعرض.

دول أخرى في المعرض

وتابع: «مشارك معانا السنة دي دول أخرى كدولة السعودية والإمارات والأردن والسودان، واللي بيشارك معانا بيكمل، والحرف التراثية لا تقل عن 33 حرفة، وبنحرص أن كل الحرف تكون ممثلة، وفي كل محافظة جناح مخصوص للمحافظات الحدودية المختلفة».