«تنمية المشروعات»: معرض «تراثنا» يستقبل منتجات 104 عارضين من ذوي الهمم

قال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه من المقرر مشاركة 104 عارضين من ذوي الهمم في معرض «تراثنا 2022» الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، من خلال عرض منتجات 15 جمعية أهلية مخصصة لرعاية ذوي الهمم ومرضى السرطان من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بهم.

وقالت نيفين جامع رئيس الجهاز، في بيان اليوم، إن جهاز تنمية المشروعات يحرص على دعم ذوي الهمم المشاركين في معرض «تراثنا» الذي ينظمه الجهاز سنويا، سواء بشكل فردي أو من خلال الجمعيات الأهلية التي تدعم تدريبهم وتشجيعهم على الإنتاج والتطوير والابتكار، بتسهيل مشاركتهم في أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين، باعتباره نافذة تسويقية كبيرة لمنتجاتهم ومشغولاتهم اليدوية.

وأكدت أن تلك المشاركة تساعد على تحقيق مبيعات جيدة خلال مشاركتهم في المعرض، بجانب إتاحة الفرص التصديرية لهم، بما ينعكس على نمو مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.

دعم ذوي الهمم لإقامة مشروعات صغيرة

وأشارت «جامع» إلى أن الجهاز يقدم كل سبل الدعم المالي وغير المالي لذوي الهمم لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر في مختلف المجالات التي تناسبهم وتحقق لهم طموحاتهم في العمل والإنتاج، بالإضافة إلى تعاون الجهاز مع العشرات من الجمعيات الأهلية المتخصصة في دعم ورفع قدرات ذوي الهمم لدمجهم في المجتمع وإتاحة فرص عمل مربحة ومستمرة.

يذكر أن الدورة الرابعة لمعرض تراثنا ستبدأ من 9 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 15 أكتوبر، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس، يوميا من 11 صباحا إلى 10 مساء، عدا الأحد 9 أكتوبر يفتح المعرض أبوابه للجمهور من الساعة 4 عصرا.