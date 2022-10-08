جهاز تنمية المشروعات: 1116 عارضًا يشاركون في معرض تراثنا هذا العام.. «فيديو»

قال أحمد الكناني، مدير إدارة تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن معرض تراثنا هذا العام يشارك به نحو 1116 عارضًا، يمثلون أكثر من 32 حرفة مصرية تراثية أصيلة من مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا لوجود أماكن مميزة بمنتجاتها المختلفة مثل محافظة أسوان والفيوم والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح، حيث توجد حرف التطريز اليدوي، والبردي والأرابيسك والنحاس وحرف مصرية وتراثية كثيرة.

العارضون بمعرض تراثنا من جميع محافظات مصر

وأضاف مدير إدارة تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن العارضين بمعرض تراثنا من جميع محافظات مصر، بالإضافة لوجود 5 ضيوف شرف، وهم الإمارات والسعودية والسودان وليبيا والأردن وجزء خاص بالمحافظات الحدودية، مثل مطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء، فهذه المحافظات لها جانب خاص هذا العام لها بمفردها لعرض المنتجات التي تتميز بها هذه المحافظات.

33 فرعا لجهاز تنمية المشروعات يغطي الـ27 محافظة

وأشار مدير إدارة تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن الجهاز يمول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمبادرة حياة كريمة، وهناك 33 فرعًا للجهاز يغطي الـ27 محافظة، إذ يتم تقديم مجموعة من الخدمات المالية والغير مالية والتي تساعد المشروعات على النمو، والتي تساعد على فتح مشروعات من الصفر.