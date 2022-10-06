«الحرف اليدوية»: الدولة دعمت معرض «تراثنا» ماديا ومعنويا

قال ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي لقطاع الحرف اليدوية في غرفة صناعة الحرف اليدوية، إنّ معرض تراثنا في بدايته كان مجرد فكرة، لافتًا إلى أنّ استمرار العمل على تطوير وإنجاح هذه الفكرة جاء بعد تنظيم المعرض لعدد من الدورات المتتالية، وحرص الدولة على تنظيمه في موعد محدد كل عام، بالإضافة إلى دعم القيادة السياسية سواء كان هذا الدعم مادي أو معنوي أو تسهيلات بكافة الإجراءات للمشاركة في المعرض، وتوفير عدد من المشترين والعملاء والدعاية والإعلان.

بين أكبر المعارض التي يتم تنظيمها في مصر

وأضاف «الشربيني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ معرض تراثنا أصبح من أكبر المعارض التي تنظمها مصر، واتخذت الطابع الدولي للمعارض من خلال مشاركة عدد من الدول المدعوة من قبل القائمين على تنظيم المعرض، وهو ما يجعله حدث عالمي.

غرفة الحرف اليدوية هي الأب الشرعي لقطاع الحرف

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الحرف اليدوية بغرفة صناعة الحرف اليدوية، أنّ الغرفة تعد الأب الشرعي لقطاع الحرف في مصر، مشيرًا إلى أنّ أي حرفي مشارك داخل المعرض يتبع غرفة الحرف اليدوية، باعتبار شركته عضوًا في الغرفة، والحصول على موافقة الغرفة لممارسة النشاط الحرفي، وفقًا لقانون رقم 70 لعام 2019، الخاص بتنظيم العمل الصناعي بجميع القطاعات الصناعية.

الحرف اليدوية في المرتبة الثانية بعد قطاع الزراعي

وأشار إلى أن عدد العاملين في قطاع الحرف اليدوية في مصر، يحتل المرتبة الثانية بعد القطاع الزراعي، ليتجاوز عدد الحرفيين في مصر 2 مليون حرفي، وفقًا لإحصائية قامت بها الغرفة عام 2020.