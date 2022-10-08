يدء توافد الطرق الصوفية إلى مسجد الحسين للاحتفال بالمولد النبوي (صور)

شهد مسجد الإمام الحسين، إقبالا كبيرا من أتباع الطرق الصوفية، خلال صلاة المغرب، استعداد للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

ويتواجد داخل مسجد الحسين، أتباع الطريقة الحامدية الشاذلية، مرددين صلى الله علي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتستعد المشيخة العامة للطرق الصوفية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، عقب صلاة العشاء، بحضور عدد من المسئولين وعدد من العلماء وأعضاء المجلس الصوفي والقيادات الدينية والمنشدين.