بدء فعاليات الأسبوع الدعوي «ميلاد أمة» بمسجد الإمام الحسين «بث مباشر»

بدأت منذ قليل، فعاليات انطلاق الأسبوع الدعوي للتعريف بسيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأخلاقه، بمناسبة الاحتفال بمولد سيد الخلق (صلى الله عليه وسلم)، الذي تنظمه وزارة الأوقاف من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة كبار العلماء، وكبار القراء والمبتهلين.

الأسبوع الدعوي «ميلاد أمة»

قال الشيخ أحمد مكي، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين في تصريح لـ«الوطن»، إن هذا الأسبوعي الثقافي يأتي في إطار المشاركه المجتمعية في المناسبات الدينية، حرصا على استغلال هذه المناسبات في ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاقية في المجتمع.

ونقلت وزارة الأوقاف، في بث مباشر، الفعاليات عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة بموقع فيسبوك.

وبدأت فعاليات الأسبوع الدعوي، بتلاوة القرآن الكريم من الشيخ أحمد نعينع، كما حمل عنوان الفعاليات اليوم «نبي الرحمة» صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده، ويلقي المحاضرة الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور خالد صلاح مدير مدرية أوقاف القاهرة، بالإضافة إلى فقرة الابتهالات للمبتهل الشيخ محمد على جابين.

مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع

وجرى تنظيم مقرأة كبار القراء، برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية بمسجد الإمام الحسين صباح اليوم، إذ ترأس المقرأة الدكتور عبدالكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، بحضور القارئ الطيب أحمد نعينع، والشيوخ محمود محمد الخشت، طه النعماني، ياسر الشرقاوي، أحمد تميم المراغي، محمد فتح الله بيبرس، يوسف حلاوة، فتحي عبدالمنعم خليف هاني الحسيني، وأحمد عوض أبو فيوض.