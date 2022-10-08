فرحة الإسكندرانية بالمولد طعمها شربات بالموز.. «والشرب إجباري» (صور)

في عادة متوارثة خلال المولد النبوي بالإسكندرية، يهرول الأطفال بالأواني المعبئة بالشربات لتوزيعها على المارة، وسط حالة من البهجة الشديدة تستمر طيلة اليوم في كافة الشوارع.

«تعودنا كل عام توزيع الشربات بالموز على الجميع منذ الصباح حتى اخر اليوم والجميع يشارك تلك الفرحه بكل حب» هكذا يقول محمد الكردي، أحد أصحاب المحلات المعتاد على تلك العادة.

توزيع شربات على المارة

ويروي رمضان محمد، بائع خضروات وفاكهة، لـ«الوطن»، تفاصيل تجمعه برفقة جيرانه وتقديمه الموز وهم يجلبون الشربات ويتشاركون في عمل السعادة قائلا: «بنعمل كميات كبيرة وبنجهز الشربات ونقطع الموز وبنقف بالصواني في وسط الشارع ولازم كل العربيات تقف علشان السواق واللى معاه يشربوا»، مشيرا إلى أن الفرحة تعم أجواء المكان.

احتفالات المولد النبوي في الإسكندرية

ويجذب منه طرف الحديث محمد حسن مبتسما: «تقدر تقول كده إن الشرب إجباري.. بنوزع بعضنا بعرض الشارع وكل اللى معدى لازم يشرب وكل المحلات بتشارك» مشيرا إلى أنهم ينتظرون ذكرى احتفالات المولد النبوي من العام للآخر.

ويتابع قائلا: «المولد النبوي في محافظة الإسكندرية لازم يكون له طعم مميز واحنا من سنين طويلة قررنا يكون طعمه شربات بالموز».