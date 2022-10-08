حالة الطقس غدا بالإسكندرية..استمرار التقلبات الجوية ورفع الطوارئ

تشهد حالة الطقس غدا بالإسكندرية استمرار موجة الطقس المتقلب المتمثل في ارتفاع الأمواج واضطرابات حالة الملاحة الجوية مع استمرار الغيوم الكثيفة المحملة بالأمطار بعدما شهدت الإسكندرية أمطارا خفيفة في الأيام الماضية.

و بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الإسكندرية غدا سيشهد استمرار اضطراب حالة الملاحة البحرية والجوية على أن تكون نسبة سرعة الرياح من 40 إلى 50 كيلومترا، على أن يكون هناك ارتفاع في الأمواج بنسبة تصل من متر إلى متر ونصف.

أمطار خفيفة.. حالة الطقس غدا بالإسكندرية

وسيشهد طقس الإسكندرية غدا أمطارا خفيفة بنسبة 40% بالإضافة إلى غيوم كثيفة محملة بالأمطار على أن تكون درجة الحرارة الكبرى 27 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية مع هبوب رياح شمالية غربية على سواحل البحر المتوسط.

استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد بالإسكندرية

ويأتي ذلك استمرارا لحالة الطوارئ التي تم إعلانها منذ أمس الجمعة، والتي تستمر لعدة أيام لحين تحسن الطقس، حيث أكد محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استمرار رفع حالة الطوارئ نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد حول تقلبات طقس الإسكندرية غدا.

كما أكد رفع درجة الاستعدادات و توزيع السيارات والبدالات بجميع مناطق المحافظة مع استمرار رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية والتي تعني توخي الحيطة والحذر عند التوجه إلى الشواطئ.