نداء من الأرصاد للمواطنين: تابعوا النشرات الجوية يوميا.. دخلنا مرحلة التقلبات

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء الحالية تعتبر البداية للأجواء الخريفية المتقلبة، موضحة حالة الطقس في تلك الفترة تتميز بأنها تكون حارة رطبة على مدار النهار، ومعتدلة تمامًا خلال فترات الليل، منوهة إلى ارتفاع طفيف غدًا في درجات الحرارة بحوالي درجة مئوية.

الأمواج تعود إلى الاعتدال

أضافت منار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن أمس الأربعاء، شهد ارتفاعات كبيرة في الأمواج على سواحل البحر المتوسط، منوهة إلى أن بعض الأمواج قد تجاوزت 3 أمتار بالبحر المتوسط، لافتة إلى أن اليوم سيشهد اعتدال في ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط ، حيث من المتوقع أن تقل سرعات الرياح، ليصل ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، بين 1.5 إلى 2 متر، وبالتالي تصبح المياه مؤهلة لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية.

تحذيرات من الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة

أشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، إلى أن الظواهر الجوية في شهر سبتمبر، تختلف عن الشهور السابقة، إذ تتميز بانخفاض درجات الحرارة ونسب الرطوبة، لكن في المقابل تبدأ كثافة الشبورة المائية في الازدياد، ما يؤدي إلى انخفاض كبير بالرؤية الأفقية، نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة أثناء فترات الليل، وهو ما سيؤثر على الرؤية الأفقية بصورة أكبر من الشهور السابقة، مشددة على قائدي المركبات والمسافرين على الطرق، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة واتباع الإرشادات المرورية.

الأرصاد: تابعوا النشرات الجوية يوميا

شددت منار غانم، على أن الفترة المقبلة ستشهد تقلبات جوية، حيث سيكون هناك ارتفاعا وانخفاضا في درجات الحرارة، لافتة إلى أهمية متابعة النشرات الجوية بصورة يومية، كاشفة عن أن كثافة الشبورة المائية تبدأ في الزيادة مع الساعات المتأخرة من الليل، حتى شروق الشمس، أي أن تكونها يبدأ من الثالثة فجرًا، لتبدأ في التلاشي الساعة السادسة صباحًا.