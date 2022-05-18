6 نصائح من هاني الناظر لمواجهة مشكلات التقلبات الجوية.. ممنوع البوس

قدم الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث 6 نصائح لمواجهة المشكلات الناجمة عن التقلبات الجوية المتكررة في هذه الفترة من العام، مشيرا عبر «فيسبوك» إلى التقلبات التي تشهد عددا من المشاكل الصحية الناتجة عن أنواع مختلفة وعديدة من الميكروبات، ونصح الناظر بمراعاة اللإجراءات الاتية:

نصائح هاني الناظر:

1- ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون جيدا قبل تناول الطعام.

2- عدم تناول أي أطعمة أو مشروبات مكشوفة خارج المنزل.

3- عدم مشاركة الآخرين الطعام في نفس الأواني أو السندوتشات أو استعمال نفس المعالق والشوك التي يستخدمونها أثناء تناول الطعام.

4- عدم استخدام الأدوات الشخصية للآخرين مثل المنشفة والمشط والفرشاة، وغيرهم حتى من نفس أفراد العائلة.

5- ضرورة الاحتفاظ دائما بكيس مناديل ورقية داخل وخارج المنزل واستعماله عند العطس أو الكحة أو غيرها، والتخلص منه بعد استعماله في صندوق القمامة.

6- التوقف تماما عن عادة تقبيل الأطفال والتمسك دائما بعدم مصافحة الآخرين بالأيدي والاكتفاء بالتحية والمجاملة بالكلمات التي تمتلئ بدفء المشاعر الطيبة.

زيادة شرب المياه ضروري

وكان «الناظر» قد نصح مؤخرا بضرورة زيادة شرب الماء خلال تلك الفترة لما له من فوائد كثيرة للجسم كله للجلد والعينين ومعظم أعضاء الجسم.

وأشار إلى أن الفاكهة هي البديل الأمثل للتحلية بعد الطعام في الوقت الحالي مثل البطيخ الغني بالألياف والمياه، ودعا إلى الإقلال من الحلويات وتناولها فقط في المناسبات وبكمية قليلة معقولة، وكذلك التقليل من المخللات، مشيرا إلى أنه ثبت أنها تسبب التجاعيد المبكرة للجلد.

وأوضح الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، وهناك بعض المشكلات التي تتزامن مع حلول فصل الصيف بسبب زيادة عدد ساعات سطوع الشمس والرطوبة، والمسببة لحدوثة التهابات بسبب التعرض لأشعة الشمس، منوها: والشمس أيضا لها فوائد، لكن يجب تجنب التعرض المباشر لها فترة الظهيرة، ونصح بلبس الملابس القطنية والاستحمام بالماء البارد لترطيب الجسم.