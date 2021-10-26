طقس الإسكندرية مشمس أغلب الأوقات غدا وتوقعات بأمطار خفيفة

يشهد طقس الإسكندرية، غدًا الأربعاء، طقساً مشمساً أغلب الأوقات، حيث توقعات بهطول أمطار خفيفة على المدينة الساحلية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وثبات معدل الرطوبة، إضافة إلى هبوب رياح باردة ليلاً ونهاراً، وذلك وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بهدوء الأحوال الجوية على مدار الأسبوع الجاري بالمحافظة، على عكس ما حدث في السنوات الماضية، حيث شهدت المدينة في هذا التوقيت من عام 2015 غرق الإسكندرية بسبب شدة الأمطار، إضافة إلى تساقط الأمطار بغزارة على مدار السنوات السابقة.

درجات الحرارة غدًا في الإسكندرية

ومن المقرر أن تسجل درجة الحرارة في الإسكندرية، غدا الأربعاء، 28 درجة مئوية، ومن المقرر أن تصل نسبة الرطوبة إلى 61% في ارتفاع طفيف مقارنةً بالأيام الماضية، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 19 كيلومتر في الساعة، مما يسبب ارتفاع في الرياح الباردة وهو ما تسبب في هدوء أمواج البحر، مع توقعات بهطول أمطار وصلت إلى نسبة 10%، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية.

نوات الشتاء في الإسكندرية

وتشهد مدينة الإسكندرية، عدد من نوات الشتاء خلال الفترة المقبلة، والتي من المقرر وفقاً لجدول النوات أن تبدأ في شهر نوفمبر المقبل، حيث نوة المكنسة التي من المقرر أن تهطل على المدينة في منتصف الشهر، ونوه قاسم وهي واحدة من النوات الممطرة التي تهطل على المدينة الساحلية في أول شهر ديسمبر المقبل.

الإسكندرية تستعد لموسم الشتاء

فيما رفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار الخفيفة، وذلك من خلال الدفع بمعدات الشركة في عدد من الشوارع مع استمرار العمل والتواجد لحظة تساقط الأمطار الخفيفة المتوقعة، وذلك لمنع تراكم المياه.