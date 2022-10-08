علي جمعة: كان رسولنا الكريم يحتفل بيوم مولده كل أسبوع

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن في هذا الليلة الغراء وفي هذا اليوم الأجل ولد الهدى فالكائنات ضياء.

وأضاف الدكتور علي جمعة خلال كلمته في احتفالية الطرق الصوفية بذكرى المولد النبوي بمسجد الإمام الحسين، أنه في هذا اليوم أضاء الرسول صلى الله عليه وسلم، العالم، ويقول الله عز وجل «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».

وأشار «جمعة» إلى أن مشايخ الطرق الصوفية تحتفل بذكرى ميلاد سيدنا محمد، كما احتفل السلف الصالح، حيث كان مشايخنا يحتفلون بمولد النبي فى ربيع الأول.

وتابع: «كان رسولنا الكريم يحتفل بيوم مولده كل أسبوع، وعندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه»، قائلا: الحمد الله الذي أرشدنا إلى الاحتفال بالمولد النبوي، افرحوا وعلموا أولادكم الفرحة.