عضو فريق «ابدأ»: الرئيس وجه بتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير فرص عمل

قالت دينا الدليل، عضو فريق المبادرة الوطنية «ابدأ»، إن المبادرة تستهدف كل القطاعات التي بها واردات وفجوات استيرادية لتغطية مثل تلك الفجوة، كما تهدف لدعم التمكين الاقتصادي في القرى، وخاصة قرى حياة كريمة، وهناك منتجات يجري إنتاجها لأول مرة في مصر، بخلاف المستوردين الذين تسعى المبادرة لتحويلهم إلى مصنعين.

دعم الصناعة والتدريب

وأضافت «الدليل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه أعضاء المبادرة بالعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعات الحديثة وتوفير فرص عمل، إذ أن المبادرة تعمل حاليا على 3 محاور رئيسية؛ أولها المشروعات الكبرى، ودعم الصناعة والتدريب.

زيادة الاستثمارات لـ200 مليار جنيه

وأوضحت أنه بالنسبة لمحور المشروعات الكبرى، تهدف المبادرة إلى زيادة الاستثمارات بمبلغ 200 مليار جنيه، وحاليا تعمل المبادرة على 64 مشروعا لتحقيق ذلك في مختلف القرى والقطاعات الصناعية، مشيرة إلى أن المبادرة تعمل حاليا في الكثير من القطاعات كقطاع الأجهزة المنزلية والبتروكيماويات والأسمدة والصناعات الجلدية وغيرها.

وأكدت أن المبادرة أبرمت عددا من الشراكات جرى خلالها جمع المتنافسين وإنشاء تكتلات ما بين المنافسين كقطاعات الأجهزة المنزلية، كما جرى إبرام شراكات مع دول أجنبية بواقع أكثر من 12 دولة.

وتابعت: «عملنا شراكات في موضوع التدريب، وعايزين ندرب العمال والأيدي العاملة بالشراكة مع مبادرة حياة كريمة، ونمكنهم أنهم يشتغلوا ونزود الإنتاجية الخاصة بالعمال، وعملنا اشتراكات مع أكثر من جهة كالأكاديمية الوطنية للتدريب وجهات أخرى».