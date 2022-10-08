برلماني: مباردة دعم الصناعات الوطنية «ابدأ» ستساعد على جذب الاستثمارات

قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق مؤسسة «حياة كريمة»، مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية «ابدأ»، للاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الواردات، خطوة مهمة للغاية في الوقت الحالي، لأنها تعزز من دور الصناعة المصرية، وتساعد على بيئة جاذبة للصناعة المختلفة في مصر، بداية من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الكبرى في مصر.

ضخ استثمارات وفرص عمل

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المبادرة ستساعد في ضخ استثمارات جديدة، وتوفير مزيد من فرص العمل، خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن من أهمية تلك المبادرة، أنها تأتى في توقيت مهم، ومع النجاحات المختلفة التي تحققها الدولة طوال الـ8 سنوات الماضية، بالإضافة إلى أنها تأتي تزامنا مع مع إطلاق المؤتمر الاقتصادي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 23- 25 أكتوبر، فهي خطوة مستقبلية قوية في دعم الصناعة بالدولة المصرية.

اهتمام كبير من القيادة السياسية

وأوضح البدري، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بدعم ملف الصناعة من منطلق كونها قاطرة التنمية التي تحقق التقدم الملحوظ في المجتمع المصري، وهذه المبادرة، ستساعد بشكل كبير في تعزيز القطاع الصناعي في مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كل ما يحتاجه المصريون، من مستلزمات ضرورية لحياتهم من الصناعات المختلفة.