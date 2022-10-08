عضو مبادرة «ابدأ»: التدريب الفني أهم عناصر «توطين الصناعة»

قال محمد عبدالسميع عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة «ابدأ»، إنّ المبادرة جمعت قاعدة بيانات لعدد المشتغلين في مصر وتوزيعهم على القطاعات الصناعية المختلفة، موضحًا: «كنا دائما نسأل لماذا نستورد منتجات من الخارج ونحن لدينا منتجات في الخارج».

الوقوف على بيانات المصانع

وأضاف عبدالسميع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «نحلل كل المصانع الموجودة ومنتجاتها، وهناك اختلاف في جودة المنتجات وجودة العامل نفسه، سواء في تدريبه أو كفاءة استخدام الآلات والمعدات».

وتابع عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة «ابدأ»: «التدريب الفني يجب أن يكون عاملا أساسيا داخل المبادرة الخاصة بتطوير الصناعة حتى يطور العامل من نفسه ويمكنه المنافسة في السوق المحلية والأجنبية والإقليمية».

شريك استراتيجي

وأشار محمد عبدالسميع عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة «ابدأ»، إلى أهمية وجود شريك استراتيجي متخصص في التدريب، وجرى البدء بالأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية ثقافة العمال، بحيث يعامل العامل بشكل مختلف تماما.

وواصل: «في البداية وقعنا بروتوكولات تعاون مع كل أكاديميات التدريب في مصر والقطاع الخاص، حتى نؤهل العمالة بشكل مختلف سواء كانت في القرى أو مراكز حياة كريمة أو المصانع الموجودة ولكن جودة منتجاتها مختلفة عن الخارج».

ولفت إلى أن هناك محورين للتدريب؛ الأول داخل الأكاديمية الوطنية، والثاني في المصانع، مشددًا على أن المبادرة متواصلة بشكل مستمر مع رجال الأعمال.