عضو مبادرة ابدأ: نستهدف تقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة 40%

قال المهندس خالد حسن، عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة «ابدأ»، إن المبادرة تستهدف تقليل الفجوة الاستيرادية الموجودة حاليا حتى نتحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع أكثر إنتاجا ويكون المنتج المحلي موجودا في السوق المحلية أو السوق الأجنبية.

وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقليل الفجوة الاستيرادية وتوطين الصناعات الحديثة في مصر، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية فإننا نستهدف تقليل الفجوة الاستيرادية بقيمة 40% من القيمة الحالية».

الحاجة إلى توفير 150 ألف فرصة عمل

وتابع عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة «ابدأ»: «نحن في حاجة إلى توفير 150 ألف فرصة عمل في الفترة المقبلة، من خلال مجموعة من القطاعات الصناعية المهمة في الفاتورة الاستيرادية».

وواصل: «لدينا في الوقت الحالي 264 مشروعا قائما على الأرض، وبعض المشروعات بدأت الإنشاءات فعليا، ولدينا مشروعات إنتاج وصلت خطوط إنتاجها إلى نسب تنفيذ متقدمة للغاية، وهناك افتتاحات كثيرة خلال الفترة المقبلة تبدأ من هذا الشهر حتى عام 2024».

إشادة مجلس الشيوخ

وكان المهندس حازم الجندي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أكد أن مبادرة «ابدأ» التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة» مؤخرا لدعم وتوطين الصناعة المصرية، تمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو التحول الكامل لدعم الصناعة المحلية في مختلف القطاعات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالصناعة خلال الفترة الأخيرة، وخرجت الكثير من التصريحات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار لتوجيه إمكانات الدولة في هذا الملف.