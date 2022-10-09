منازل عثر بداخلها «كنوز علي بابا».. أبرزها شقة الزمالك ومغارة الدقهلية

قطع أثرية فريدة، وأخرى اقتنتها أسر ملكية داخل مصر وخارجها، أوان فخارية تعود لعصور الفراعنة، وأخرى زينت قصور ملوك مصر علي مر العصور، إلا أنها وضعت حبيسة في شقق داهمتها وزارة الداخلية لإعادة هذه الآثار إلى مكانها الصحيح في المتاحف.

ضربات أمنية متتالية توجهها وزارة الداخلية نجحت بها في استعادة العديد من القطع الأثرية المختلفة في وحدات سكنية وُصفها بعض المواطنين بـ«كنوز علي بابا1Kلتعدد واختلاف ماتم ضبطه.

ضبط 295 قطعة في الدقهلية

ففي محافظة الدقهلية نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تاجر آثار بحوزته 295 قطعة أثرية بعد تأكد معلومات حول المتهم تفيد اتجاره في المواد المخدرة على نشاط واسع.

وبحسب المصادر الأمنية فإن القطع التي تم ضبطها كانت مختلفة الأحجام والأنواع وتعود إلى آثار فرعونية مختلفة إلا أن الغريب في الواقعة كانت ضبط «تابوت» متوسط الحجم ضمن المقتنيات.

وقال بيان رسمي لوزارة الداخلية إنه مع عرض القطع الأثرية المضبوطة على الجهات المعنية بوزارة الآثار أفادت بأثريتها لتعتبر ثاني أكبر قضية آثار بعد شقة الزمالك.

وتحفظت الشرطة علي المضبوطات وأخطرت النيابة التامو لتولي التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

كنوز شقة الزمالك

وفي شقة الزمالك كشف بيان للنيابة العامة عن ضبط 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي داخل شقة سكنية في منطقة الزمالك بالقاهرة.

وبحسب بيانات النيابة العامة فإن اللجنة الأثرية المشكلة بقرار النيابة لفحص المقتنيات أفادت بأن مقتنيات شقة الزمالك تعود إلى الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية شملت قطع نحاسية وفضية وذهبية وسجاجيد وبعض القطع المنسوبة إلى الخديوي عباس حلمي وقطع أخرى أثرية تعود الي العصور الرومانية والبيزنطية بعضها نادر وقديم كالعملات الفينيقية.

عقوبة الاحتفاظ والاتجار في الآثار

قالت المحامية آية عبد السلام إن قانون حماية الآثار المصرية الذي أقره مجلس النواب في عام 2018 يقضي بالسجن المؤبد في حال تكوين تشكيل عصابي، والاشتراك فيه بقصد سرقة الآثار وتهريبها للخارج مشيرة إلي القانون شدد على الحبس المشدد لأي شخص قام بالحفر أو إخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب أو الإتجار.

وأشارت إلى أن قضيتي شقة القليوبية والزمالك قد ينطبق عليهم الحبس المشدد لاتهام المتهم في الواقعة الأولى بالتجارة فيها ومالكي شقة الزمالك بإخفاء الآثار.