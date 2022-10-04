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ضبط 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بالسيدة زينب

كتب:

محمد بركات
12:33 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
ضبط 6 أشخاص للتنقيب عن الآثار

ضبط 6 أشخاص للتنقيب عن الآثار

ضبطت إدارة مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، 6 أشخاص حال تنقيبهم عن الآثار في أحد العقارات بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بعد ورود معلومات وحدة مباحث تفيد بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبطهم حال التنقيب عن الآثار، وعثر بداخله على حفرة قطرها مترين بعمق 1,5 متر، وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.

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