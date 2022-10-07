مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في البساتين

شهدت منطقة البساتين بالقاهرة، مصرع شابين بعد أن انهارت عليهما حفرة في أثناء التنقيب عن الآثار، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ إلى رجال الشرطة

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد انهيار حفرة في أثناء تنقيب أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة البساتين، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص أنه في أثناء تنقيب شخصين عن الآثار داخل أحد المنازل، انهارت عليهما حفرة ما تسبب في مصرعهما على الفور أسفل الأنقاض، وجرى انتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة بعد مناظرة جثماني المتوفين.

عقوبة التنقيب عن الآثار

أما عن عقوبة التنقيب عن الآثار طبقًا لقانون العقوبات، فقد أوضح علي محمد، محامى بالنقض، أن قانون العقوبات حدد أنه كل من نقب عن الآثار خلسة أو أخفى الآثار بقصد التهريب، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من نقب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا أو أجرى حفرا للحصول على الآثار.