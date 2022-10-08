رئيس جامعة حلوان يستقبل وزير الشباب بكلية التربية الرياضية

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بكلية التربية الرياضية بنين، وأكد ضرورة الربط بين العلم والجوانب التطبيقية فى مجال الرياضة، مشيرا إلى أننا نسعى إلى الاستفادة من المشروعات البحثية للشباب، التي تقدم لتطوير المنظومة بأكملها.

أسلوب دراسي أكاديمي متميز

وأوضح رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تقدم الدعم والاهتمام الكامل، لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محليا وإقليميًا ودوليًا، مشيرا إلى أن كلية التربية الرياضية، تقدم أسلوب دراسي أكاديمي متميز يعمل على تنمية المهارات والمواهب.

تنوع التخصصات الرياضية

كما أفاد الدكتور عماد العزباوي، بأن اختبارات تأهيلي الدكتوراه، تتميز بتنوع التخصصات الرياضية، التي تضيف وترتقي بالمجالات الرياضية المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منر فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد العزباوى عميد الكلية، خلال مشاركة الوزير ضمن لجان امتحانات تأهيلي الدكتوراه بالكلية.