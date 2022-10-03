رئيس جامعة حلوان يعلن تطوير البنية التحتية بـ«الفنون التطبيقية»

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن كلية الفنون التطبيقية من الكليات المتميزة والتي تسعى دائما إلى الارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها للمجتمع وتعمل على تعزيز مكانتها وجذب الطلاب لدراسة برامجها وتسعى دائما إلى تحسين مستوى الخريجين، وكذلك تحقيق المزيد من التطوير والتقدم العلمي.

مناقشة أداء وحدة المطبعة ووحدة الطباعة الرقمية

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة، الكلية بحضور الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والدكتور شريف حسن، وكيل الكلية للتعليم والطلاب للاجتماع مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعمال والفنيين بالكلية لمناقشة بعض الموضوعات المرتبطة بالكلية وأداء بعض الوحدات بها مثل وحدة المطبعة ووحدة الطباعة الرقمية من خلال دعم المطبعة بالأجهزة والماكينات الحديثة التي ترفع كفاءة أداء الإنتاج، بجانب الاستعانة ببعض الفنيين ذو الكفاءة والتخصصات في مجال الطباعة.

ووفق بيان الجامعة، فإن اللقاء تناول الحديث عن ساعات العمل للعام الدراسي واستمراره من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساءً لإتاحة الفرصة للطلاب بالتواجد طوال اليوم بالكلية وحث على فتح أبواب الكلية للمجتمع والخريجين لحضور الدورات التدريبية، كما ناقش آليات رفع كفاءة البنية التحتية للكلية، ووجه الإدارة الهندسية باستلام مجموعة من الملفات لمتابعتها والتي تشمل الصيانة الدورية للقاعات والمعامل والورش، وكذلك صيانة الأسانسير والمتابعة الدورية من قبل الجامعة من خلال التعاقد مع شركة صيانة جديدة لمتابعة الصيانة.

الالتزام بالجداول الدراسية والحضور أربع أيام بهدف جودة العملية التعليمية

كما أكد على ضرورة تفعيل الورش الإنتاجية بحيث تكون مسئولة عن كل متطلبات الجامعة سواء كان أثاث خشبي أو معدني أو مطبوعات لاستمرار العمل واستمرار الإنتاجية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الدراسية والحضور أربع أيام تواجد بالكلية بهدف جودة العملية التعليمية.