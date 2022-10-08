تفاصيل بحث العالم المصري الفائز بجائزة جامعة هارفارد في علاج السرطان

كشف الدكتور أحمد الزغبي، المدرس بالمستشفى التعليمي لكلية الطب في جامعة هارفارد الأمريكية وأول فائزة مصري بجائزة الجامعة عن بحث لعلاج السرطان، عن تفاصيل بحثه الذي حصد الجائزة والذي تتلخص فكرته في استهداف نوع من الخلايا الليفية التي تغلف وتحمي خلايا سرطان البنكرياس وتعمل كحاجز يمنع وصول العلاجات التقليدية لها.

وأوضح الباحث المصري في جامعة هارفارد، في بيان نقلته جامعة الإسكندرية، أن التقنية الجديدة للبحث تستخدم جسيمات نانومترية تقوم بعمل برمجة جينية لهذه الخلايا لتجعلها تقتل الخلايا السرطانية بدلاً من حمايتها وذلك من خلال تحفيز الخلايا الليفية لتصنيع إكسوزومات قاتلة للخلايا السرطانية.

فريق العمل

وأشار «الزغبي» إلى أن هناك فريق بحثي متكامل من جميع التخصصات لإتمام المشروع البحثي، الذي يتضمنه برفقة البروفيسور محمود نصر (مصري أمريكي) الأستاذ المساعد بمستشفى بريجهام كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، والبروفيسور لوك لي أستاذ الهندسة الطبية بمستشفى بريجهام، والبروفيسور سولدانو فيروني أستاذ الأورام والمناعة، والبروفيسور كريستينا فيروني أستاذة جراحة أورام البنكرياس بمستشفى ماساتشوستس بكلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية.

جامعة الإسكندرية تهنئ الباحث المصري حاصد جائزة هارفارد

وهنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد الزغبي، مدرس التصنيع الدوائي والتكنولوجيا الصيدلية، بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، ويعمل حاليا مدرسا بمستشفى بريجهام- المستشفى التعليمي لكلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية بقسم الهندسة الدوائية- لفوز مشروعه البحثي، بجائزة BRIght Futures Prize 2022.

تفاصيل جائزة جامعة هارفارد

وجاءت الجائزة من لجنة علمية متخصصة من أساتذة الطب جامعة هارفارد، ليكون أول عالم مصري يفوز بهذه الجائزة من كلية الطب جامعة هارفارد، ويدخل مشروعه البحثي ضمن أفضل ثلاثة مشاريع بحثية لهذا العام.

واعتمد اختيار المشروع الفائز Nano-Engineering Turns Cancer Cell Friends into Foes في المرحلة النهائية على التصويت المجتمعي من كل أنحاء العالم، واستمر لمدة أسبوعين من 21 سبتمبر حتى أمس 7 أكتوبر، وحصد المشروع أعلى تصويت لتمويل تنفيذ البحث.