«الصحة»: تطوير شامل للمنظومة التدريبية للأطباء بالتعاون مع جامعة هارفاد

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإنجازات التي تحققت في قطاع التدريب والبحوث خلال عام ، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، تم تدريب أكثر من 274 ألف فرد من أعضاء المهن الطبية والفريق الطبي بالداخل والخارج لتوسع فى تدريب الأطباء في الخارج عن طريق المنح بالتعاون مع وزرات التعاون الدولى والخارجية، وذلك بشفافية تتيح الفرصة لجميع الأطباء بالإعلان عنها عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

قطاع التدريب والبحوث

وتابعت الوزارة: «عام 2022 تم قبول 38 الف و995 فردا من أعضاء المهن الطبية بالدراسات العليا»، مشيرة إلى قبول 10 آلاف فردا من أعضاء المهن الطبية بالدراسات العليا من المناطق النائية والحدودية.

فيما يتعلق بالتعليم الفني الصحي، قالت الوزارة: «تم إنشاء ألفين و532 مدرسة تمريض، و12 معهدا فنيا و722 فرعا على مستوى المحافظات، كما تم تخريج 118 ألف و502 فرد من المعاهد الفنية الصحية حتى عام 2021».

تطوير منظومة التعليم الطبي

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تطوير منظومة التعليم الطبي، حيث قامت وزارة الصحة والسكان بتطوير شامل للمنظومة التدريبية من خلال الشراكة مع جامعة هارفاد الأمريكية، وتخريج 800 متدرب في 2021 و2022 فى مجال مهارات التعليم الطبي، وتخريج 800 متدرب في مجال التدريب على الأبحاث الإكلينيكية.

وتابعت الوزارة: «هناك تعاون كبير حدث مع الكلية الملكية بالمملكة المتحدة، وتدشين ادارات فرعية للزمالة المصرية لمتابعة العملية التدريبية بجميع المحافظات، وذلك لتوفير فرص تدريبية لـ100% من الأطباء المكلفين بوزارة الصحة».

وأكدت الوزارة، على تدشين منصة التعليم الطبي الإلكترونى lms بالتعاون مع بنك المعرفة لجميع العاملين بالقطاع الطبي، لإتاحة المحتوي العلمي مجانا، وتدريب أطباء طب الأسرة بالمملكة المتحدة، وإنشاء 3 معاهد فنية للتمريض بالتعاون مع ألمانيا وفتح فصول إضافية من المدارس ورفع كفاءتها، كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية للاستثمار في مقدمي الخدمات الطبية.