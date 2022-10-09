مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 9-10-2022

أعلنت الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد والتي تختلف من منطقة لأخرى بسبب تغير حركة الشمس.

وفيما يلي، مواقيت الصلاة في مصر اليوم في محافظات مثل القاهرة والإسكندرية، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للرسمية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:42 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:02 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:31 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:48 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:43 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:02 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:31 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:48 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:31 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:48 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:06 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:36 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:54 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:43 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:02 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:32 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:49 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:25 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:41 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:00 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:30 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:48 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:44 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:05 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:34 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:50 مساءً.