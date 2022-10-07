مواقيت الصلاة في مصر غدا السبت 8-10-2022
كتب:
محمد أبو بكر
04:00 م | الجمعة 07 أكتوبر 2022
مواقيت الصلاة في مصر غدا- أرشيفية
كشفت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة غدًا السبت 8-10-2022، بمختلف محافظات الجمهورية.
وتستعرض «الوطن» وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، مواقيت الصلاة غداً السبت 8-10-2022، إذ يبحث المسلمون عن مواعيدها خاصة حال تنقلهم من محافظة لأخرى أو كانوا على طريق سفر.
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:26 صباحًا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:42 صباحًا.
موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:09 مساءً.
موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:32 مساءً.
موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:49 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة
موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:26 صباحًا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:42 صباحًا.
موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:09 مساءً.
موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:32 مساءً.
موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:49 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:31 صباحًا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:48 صباحًا.
موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:07 مساءً.
موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:37 مساءً.
موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:55 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة الغربية
موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:27 صباحًا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:44 صباحًا.
موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:03 مساءً.
موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:33 مساءً.
موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:51 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية
موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:25 صباحًا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:42 صباحًا.
موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:01 مساءً.
موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:31 مساءً.
موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:49 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة المنيا
موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:29 صباحًا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:45 صباحًا.
موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:05 مساءً.
موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:35 مساءً.
موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:51 مساءً.