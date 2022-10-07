مواقيت الصلاة في مصر غدا السبت 8-10-2022

كشفت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة غدًا السبت 8-10-2022، بمختلف محافظات الجمهورية.

وتستعرض «الوطن» وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، مواقيت الصلاة غداً السبت 8-10-2022، إذ يبحث المسلمون عن مواعيدها خاصة حال تنقلهم من محافظة لأخرى أو كانوا على طريق سفر.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:26 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:42 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:09 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:32 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:49 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:26 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:42 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:09 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:32 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:49 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:31 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:48 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:07 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:37 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:55 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:44 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:03 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:33 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:51 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:25 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:42 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:01 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:31 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:49 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:45 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:05 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:35 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:51 مساءً.