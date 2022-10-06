مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 6-10-2022

تختلف موعيد ومواقيت الصلاة من مدينة وأخرى داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك في جميع أنحاء العالم، بسبب تعاقب الفصول المناخية، وتغير حركة الشمس، لذا تعمل يوميا الهيئة العامة للمساحة، على إعلان مواقيت الصلاة الخمس في جميع المدن المصرية يوميا، من خلال موقعها الرسمي.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

تختلف مواقيت الصلاة فى مدن مصر بشكل يومي، لذا نرصد مواقيتها في محافظة عدد من المحافظات، وفق لما صدر عن هيئة المساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:25 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:46 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:07 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:37 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:53 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:25 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:48.ظهرًا

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:07 مساءً.

أذان المغرب اليوم الساعة 5:36 مساءً.

أذان العشاء اليوم الساعة 6:53 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر اليوم 4:29 صباحًا.

أذان الظهر اليوم 11:49 صباحًا.

أذان العصر اليوم 3:10 مساءً.

أذان المغرب اليوم 5:41 مساءً.

أذان العشاء الساعة 6:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح

أذان الفجر الساعة 4:40 صباحًا.

أذان الظهر الساعة 12:00 ظهرا.

أذان العصر الساعة 3:20 مساءً.

أذان المغرب الساعة 5:51 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:09 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

أذان الفجر اليوم الساعة 4:20 صباحًا.

أذان الظهر الساعة 11:38 صباحًا.

أذان العصر اليوم الساعة 3:01 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:32 مساءً.

أذان العشاء اليوم الساعة 6:46 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

أذان الفجر 4:23 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:43 ظهرا.

أذان العصر 3:04 مساء.

أذان المغرب 5:34 مساءً.

أذان العشاء 6:52 مساءً