مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 4-10-2022

أصدرت الهيئة العامة للمساحة تقريرا عن مواقيت الصلاة اليوم في جميع المناطق والمحافظات والتي تتغير بشكل يومي بضع دقائق.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وننشر فيما يلي مواقيت الصلاة في مصر اليوم في محافظات مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة ومرسى مطروح والدقهلية، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للرسمية، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:24 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:44 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:06 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:37 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:54 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:24 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:44.ظهرًا

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:06 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:37 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:54 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر اليوم 4:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم 11:49 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم 3:11 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم 5:42 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:00 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة مطروح

موعد أذان الفجر الساعة 4:39 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:00 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:21 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:53 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:11 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:20 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:38 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:01 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:33 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:47 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر 4:22 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:43 ظهرا.

موعد أذان العصر 3:04 مساء.

موعد أذان المغرب 5:36 مساءً.

موعد أذان العشاء 6:54 مساءً