مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعيه التاسع والعاشر الاثنين المقبل

أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار، سيعقد اجتماعه التاسع، الاثنين المقبل، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 12 ظهرا.

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

وأضاف أنه من المقرر، أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعه العاشر في الساعة 3 عصرا من اليوم ذاته، مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية، لكل قضايا الحوار الوطني، وذلك استكمالا للقاءات التحضيرية، واستعراض خطط العمل، وجداول الأعمال المقترحة منهم، للبدء الفعلي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني.

الحوار الوطني

ولفت رشوان، إلى أنه إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعيه، بيانا يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه، وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.