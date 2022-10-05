زكي القاضي: مبادرة «الحوار الوطني» طريق نحو بناء الجمهورية الجديدة

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة الحوار الوطني التي جاءت بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تمثل طريقا نحو بناء الجمهورية الجيدة كونها فكرة تجمع شمل المصريين تحت كلمة واحدة ورأي توافقي واحد.

تشكيل «أمناء الحوار الوطني» والمحاور اللجان اتسم بالتنوع

وأشار «القاضي» في تصريحات خاصة لـ «لوطن» إلى أن الحوار الوطني في مصر جاء بعد أن تمكنت الدولة المصرية من إنهاء حالة الفوضى التي عاشتها البلاد إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية، واستعادة الأمن والانضباط للشارع المصري، وتحقيق الاستقرار وتثبيت أركان الدولة، وإطلاق مشاريع قومية كان لها دور كبير في دفع قاطرة الاقتصاد المصري للأمام.

وأوضح أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني والمحاور اللجان اتسم بالتنوع وشمل كل طوائف المجتمع المصري، سواء من الشباب والشيوخ والمرأة والتيارات السياسية المتنوعة، ولم يستثن أحد من الحوار.

لجنة الشباب

وتطرق مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني للحديث عن آلية عمل اللجنة: «نبذل قصارى جهدنا لتلبية مطالب شباب مصر وشرح كل المعوقات الحياتية التي تواجههم، خاصة أننا ماضون في طريقنا للجمهورية الجديدة التي جاءت لكي تحقق الحياة الكريمة التي يحلم بها جموع الشعب المصري».

وأكد مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن هناك العديد من الضمانات والمؤشرات التي تدلل على نجاح الحوار الوطني، خاصة أنه جاء بدعوة من الرئيس، مشيرا إلى أن الحوار يؤكد أن الدولة المصرية تحرص على سماع كل الآراء والأخذ بما يحقق الصالح العام.