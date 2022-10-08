محمد رمضان يستكمل تصوير مسلسل العمدة في الإسكندرية

أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عن وجوده في مدينة الإسكندرية لاستكمال تصوير مسلسل العمدة.

وكتب محمد رمضان: «وصلت إسكندرية اليوم لاسكتمال تصوير مسلسل ⁧‫العمدة‬⁩ ⁧‫رمضان يجمعنا».

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فيلم «ع الزيرو»

كما يصور محمد رمضان حاليا فيلم «ع الزيرو» في أول تعاون بينه وبين نيللي كريم، ويشارك في بطولة فيلم «ع الزيرو»، عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم شريف دسوقي، شريف سلامة، جومانا مراد، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

وتدور أحداث الفيلم حول قضية مهمة وهي مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر طرحه خلال عام 2023، وكشف محمد رمضان، تفاصيل الشخصية التي يُجسدها داخل فيلم «ع الزيرو»، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام معلنا تجسيده شخصية شاب يُدعى «دراجون»، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى مُتعلقة بالدور.

أغنية دوشة لـ محمد رمضان

كما حقق الفنان محمد رمضان نجاحا كبيرا بفيديو كليب أغنيته الجديدة «دوشة»، وحقق ملايين المشاهدات عبر قناته على اليوتيوب، وهي من كلمات وألحان فريق الباور العالي، والكليب من إخراج محمد سمير.