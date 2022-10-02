محمد رمضان يعلن بدء تصوير مسلسل العمدة

أعلن الفنان محمد رمضان، بدء تصوير مسلسله الجديد «العمدة»، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2023، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

ونشر محمد رمضان، صورة من كواليس التصوير، رفقة المنتج محمد السعدي، والمخرج محمد سامي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقا عليها: «بسم الله بدأنا أول أيام تصوير مسلسل العمدة إنتاج السعدي وجوهر تأليف محمد سامي ومهاب طارق إخراج محمد سامي.. رمضان يجمعنا .. ثقه في الله نجاح».

محمد رمضان يصور فيلم «ع الزيرو»

ويجري محمد رمضان حاليا أيضا، تصوير فيلم «ع الزيرو»، الذي تدور أحداثه حول قضية مهمة وهي مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر طرحه خلال عام 2023.

ويشارك في بطولة فيلم «ع الزيرو»، نيللي كريم، شريف دسوقي، شريف سلامة، جومانا مراد، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

محمد رمضان يكشف عن صورة من كواليس فيلم «ع الزيرو»

وكان محمد رمضان، كشف عن أول صورة تجمعه بنيللي كريم من الفيلم، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» مع تعليق: «حمزة ومريم من تصوير فيلم ع الزيرو، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل».