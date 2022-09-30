محمد رمضان يحتفل بتجاوز كليب أغنية دوشة 10 ملايين مشاهدة

احتفل الفنان محمد رمضان، بتجاوز فيديو كليب أغنية دوشة، 10 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من خلال نشر صورة بوستر الأغنية مزينة برقم المشاهدات والتاج الملكي، معلقًا عليه بقوله «دوشة دلوقتي 10 ملايين، مع إنِ شارب اتنين قهوة، جمعة مباركة».

أغنية دوشة من كلمات وألحان الباور العالي

وطرح محمد رمضان، فيديو كليب أغنية دوشة عبر موقع يوتيوب يوم 14 سبتمبر الماضي، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وهي من كلمات وألحان الباور العالي، توزيع ديزل والباور العالي، والكليب من إخراج محمد سمير.

يستعد لتصوير فيلم مرزوق وإيتو

وبعد نجاح كليب أغنية دوشة، يتعاون محمد رمضان والمخرج محمد سمير، في فيلم مرزوق وإيتو، من تأليف عمرو محمود ياسين، ونشر «رمضان» مقطع فيديو من كواليس جلسة «بروفة» قراءة السيناريو، عبر حسابه بـ فيس بوك.

كلمات أغنية دوشة

ومن كلمات أغنية دوشة للفنان محمد رمضان والتي حققت 10 ملايين مشاهدة:

صاحي ومش شايف قدامي

فين النضارة عيني تعباني

حاسس بصداع جوا دماغي

مع إني شارب اتنين قهوة

لا متخوتناش وبلاش روشة

إبعد عني دماغي أنا قافشة

راكب عربيتي وبتمشى

طلبت معايا إني أعمل دوشة

وأنا رايح أجيب العربية راكنها بعيد أصلي شوية

حاسس بخيال وبمرازية ودماغي مش فايقة الليلة ديا

عايزك تنساني وتلاشاني

مثبوت في بطاقتي أنا عنواني

مش حمل انتوا الوش التاني

تلاشاني عشان أنا كده هعمل دوشة

بقصف الجبهة وبقولك تروق

أمك بتصرف عشان الـ View

مجرد ما تفكر بكون جبت جول

استنى معايا تليفون

قفشت الفيراري وخمست في عطارد

دي مش دلقة قهوة دي دماغه اللي طارت

أفكاري بتنحت في دماغه ف فارت

وطول ما أنا ثابت أنا هعمل دوشة

تليفوني بيرن عندي حفلة

وميعاد طيارتي جه على غفلة

عيني مش مفتوحة كانت قافلة

وبدأت أسقّط في الطافية

مسطول وقفني

هات سيجارة

ما ترد تقولي إيه العبارة

رجالتي بتستنى إشارة

ساعة التنفيذ نعمل دوشة