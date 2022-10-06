سلوى عثمان ضيفة شرف مسلسل «العمدة» لـ محمد رمضان

تُشارك الفنانة سلوى عثمان، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسلين دفعة واحدة، هما «رمضان كريم 2»، و«العمدة»، بطولة الفنان محمد رمضان.

تفاصيل دور شخصية سلوى عثمان في العمدة

وقالت سلوى عثمان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّها تُشارك كضيفة شرف في مسلسل العمدة، بطولة محمد رمضان؛ إذ تُجسد دور خالة ابنه، لافتة إلى أنها لم تبدأ تصوير مشاهدها حتى الآن، وأعربت عن سعادتها لتجديد تعاونها مع الثنائي محمد رمضان ومحمد سامي.

الجزء الجديد من رمضان كريم يتضمن أحداثًا وشخصيات جديدة

وأشارت سلوى عثمان إلى أنها تُشارك في موسم دراما رمضان، بمسلسل آخر هو «رمضان كريم» الجزء الثاني؛ إذ تواصل التحضيرات حاليًا، تمهيدًا لبدء تصوير مشاهدها الأسبوع الجاري، مؤكدة: «هذا المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول، ويتضمن الجزء الجديد أحداثًا وشخصيات جديدة».

تعرف على أبطال رمضان كريم 2

مسلسل رمضان كريم 2، بطولة سيد رجب، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وصبري فواز، وأحمد صيام، ومحمد لطفي، وبيومي فؤاد، وعفاف مصطفى وآخرين، فيما اعتذر عن المُشاركة بالجزء الجديد كلا من ريهام عبدالغفور، وشريف سلامة وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج أحمد السبكي.