تفاصيل فتح مغارة علي بابا الأثرية بميت غمر.. «كان هيبقى ملياردير»

«مغارة علي بابا» تلك التي فتحها أمن الدقهلية بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار في قرية «الحاكمية»، مركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، بعدما توافرت معلومات أكدتها التحريات السرية بظهور الثراء الفاحش على شخص يدعى «محمد – 48 سنة» من ذات القرية، ويشتبه أنه يتاجر في الآثار، لتفاجأ القوات بحيازته على «كنز أثري» وأعداد من القطع الأثرية بالعشرات علاوة علي وجود تابوت أثري، ومصوغات ذهبية وغيرها من المضبوطات، تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.

بدأ «محمد» يظهر عليه الثراء الفاحش، رغم ما يعلمه عنه أهالي قرية الحاكمية مركز ميت غمر، من أنه من أبناء الطبقة العادية من أبناء القرية، إلا أن الأموال فجأة أصبحت لديه بغير حساب، وبدأ في شراء العقارات والسيارات الفارهة، ويظهر بمظاهر لا تتناسب مع ما يعلمه عنه أهالي قريته منذ وقت فريب، وبدأ يلفت الأنظار إليه بثرائه الفاحش الذي لا يعلم أحد مصدر لذلك الثراء.

القبض علب صاحب مغارة علي بابا الأثرية

راقبت شرطة السياحة والآثار المدعو «محمد»، وبالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية تم مداهمة بيته والقبض عليه، إلا أن المفاجأة كانت فيما عثرت عليه القوات داخل بيته والذي كان بمثابة مغارة علي بابا، وقطع أثرية لا تقدر بثمن بل تتخطي قيمتها المادية مليارات الجنيهات فجميعها قطع أثرية أصلية كما أكد خبراء الآثار عند فحصها.

قطع الكنز الأثري

وعثرت القوة بحوزة المتهم على «كنز أثري» يحتوي على 295 قطعة أثرية وتابوت فرعوني وقطع أثرية وتماثيل مختلفة الأحجام والأشكال وعدد من الأواني ومقتنيات متنوعة أخرى.

وأعترف المتهم أمام نيابة جنوب المنصورة الكلية، بحيازته للقطع الأثرية، إلا أنه أكد أنه يتاجر في المضبوطات دون علم منه بأنها أثرية.

اتهامات موجهة إلى صاحب الكنز الأثري في الدقلهية

ويواجه المتهم عدة اتهامات منه غسيل أموال، واتجار في الآثار والتنقيب عن الآثار، واستخراج آثار من باطن الأرض وعرضها للبيع، وغيرها من الاتهامات القانونية الموجهة إليه والتي علي أثرها قررت النيابة العامة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.