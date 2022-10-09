اجتماع لمجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي بعد صواريخ بيونج يانج

عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي، اجتماعا طارئا بعد إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت السلطات في العاصمة الكورية الجنوبية «سول»، قالت في وقت سابق، إن تجربة «بيونج يانج» الصاروخية استفزاز خطير يهدد السلام.

اتفاقية خفض التوتر العسكري

أمس الأول الجمعة، قال الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سيوك-يول»، إنه لن يعلق مقدما على إمكانية إلغاء اتفاقية خفض التوتر العسكري مع الجارة الشمالية، في حال إجراء «بيونج يانج» تجربة نووية أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي وقت سابق، قال الجيش الكوري الجنوبي، إن «بيونج يانج»، أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان».

اليابان: لا يمكن التسامح مع استمرار إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ

وكانت «طوكيو»، أعلنت على لسان وزارة ‏دفاع بلادها، عن أن لا يمكن التسامح مع استمرار إطلاق بيونج يانج لصواريخ باليستية.