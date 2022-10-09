كوريا الجنوبية تتوعد جارتها «الشمالية» بعد تجربتها الصاروخية

أعلنت كوريا الجنوبية، أن التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية تعد استفزازا خطيرا يهدد السلام الدولي، وفقا لفضائية العربية.

وكان مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي، قد تعهد بالبحث عن طرق مختلفة لتعزيز ردع كوريا الشمالية، بما في ذلك من خلال تشديد العقوبات بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وفقا لسبوتنيك الروسية.

تجربة الإطلاق الصاروخي الأخيرة

واعتبر المجلس أن تجربة الإطلاق الصاروخي الأخيرة لكوريا الشمالية، انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي واستفزازا خطيرا يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية، وفي منطقة شمال شرق آسيا وما وراءها، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».

خامس تجربة صاروخية

وتعتبر كوريا الجنوبية أن الإطلاق وهو خامس تجربة صاروخية في أكثر من أسبوع بقليل، أحد أخطر الاستفزازات التي قامت بها كوريا الشمالية منذ سنوات، حيث طار الصاروخ حوالي 4,500 كيلومتر فوق اليابان قبل أن يصطدم بالمحيط الهادئ.