كوريا الشمالية: التجارب الصاروخية دفاع ذاتي ضد تهديدات واشنطن

أعلنت كوريا الشمالية، أنّ تجارب بيونج يانج الصاروخية الأخيرة لم تعرض الجيران والطيران المدني إلى الخطر، موضحة أنّها شكل من الدفاع الذاتي ضد تهديدات «واشنطن»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها كوريا الجنوبية واليابان، اتفقوا، أمس الجمعة، على مضاعفة جهودهم لمنع تمويل«بيونج يانج» للأسلحة النووية والصاروخية بواسطة سرقة العملات المشفرة، وأكدت الدول أهمية العمل المشترك للحيلولة دون إفلات كوريا الشمالية من العقوبات.

عقوبات أمريكية على شخصين و3 كيانات

وأمس الجمعة، فرضت «واشنطن»، عقوبات على شخصين و3 كيانات لانتهاكها العقوبات الأممية المفروضة ضد «بيونج يانج»، لتورطهم في عمليات نقل غير مشروعة للنفط للتهرب من عقوبات «مجلس الأمن الدولي»، وفقا لما أعلنت وزارة «الخزانة الأمريكية» في بيان.

وأوضحت الوزارة الأمريكية، أن عقوبات «واشنطن»، استهدفت «كويك كي سينج» المقيم في سنغافورة، و«شين شيه هوان» المقيم في تايوان، والشركة الشرقية الجديدة للشحن، تتخذ من جزر مارشال، مقرا لها.

3 طوابع بريدية لإحياء ذكرى تقنين سياسة «بيونج يانج»

وكشفت السلطات في كوريا الشمالية، النقاب عن مجموعة جديدة من الطوابع البريدية لإحياء ذكرى التقنين الأخير لسياستها الخاصة بالأسلحة النووية وسط التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ونشرت شركة «كوريا ستامب كورب»، 3 طوابع، أحدها يحتوي على مقال صحفي يقدم قانونًا جديدًا تم تبنيه في سبتمبر الماضي يسمح للحكومة الكورية الشمالية بشن ضربة نووية تلقائية إذا تعرضت للهجوم.

والطابع الثاني يحمل صورة زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون» وهو يلقي خطابًا في أوائل سبتمبر الماضي في اجتماع «مجلس الشعب الأعلى»، فيما الطابع الثالث، يحمل إضادة «بيونج يانج» بالدفاع والاقتصاد القوي للبلاد.